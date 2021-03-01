Афины , , 19:17 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Греции Христос Тарантилис в письме премьер-министру Кирьякосу Мицотакису заявил, что уходит в отставку, передает AMNA 28 февраля.

Тарантилис уточнил, что принимает такое решение по семейным обстоятельствам.

По данным канцелярии премьер-министра, в качестве представителя правительства будет выступать заместитель представителя правительства Аристотелия Пелони.

Тарантилис в своем письме поблагодарил премьер-министра и заверил, что он, как член парламентской группы «Новой демократии», и далее будет находиться на первой линии усилий по проведению крупных реформ, которые изменят страну.