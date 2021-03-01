Варшава, , 16:58 — REGNUM Новый курс развития, который возьмет Польша с целью восстановления экономики после последствий пандемии, должен помочь «сократить разрыв в развитии между Польшей и Западом». Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках пресс-конференции.

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«В основе нового курса развития Польши будут лежать более низкие и справедливые налоги, а также более широкая доступность и лучшее качество медицинской помощи. Это должно помочь нам сократить разрыв в развитии между Польшей и Западом», — заявил Моравецкий.

Польский премьер-министр также добавил, что пандемия станет для Польши не только «шоком, но и уроком».

«Мы неплохо справляемся с пандемией, но опыт ведущих западных стран дал нам возможность посмотреть на свои промахи в системе здравоохранения и социального обеспечения. Мы будем брать с них пример», — заключил он.