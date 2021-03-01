Тверь, , 16:57 — REGNUM Уголовное дело по факту незаконной охоты возбуждено в Тверской области после убийства беременной лосихи. Глава региона Игорь Руденя назвал убийство вопиющим случаем и взял расследование дело под личный контроль, сообщили 1 марта в пресс-службе правительства региона.

Как сообщили в СУ СКР по региону, дело возбуждено по статье о незаконной охоте. Предварительно установлено, что с 23 по 26 февраля несколько лиц вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области убили самку лося. Ущерб государству оценен в 400 тыс. рублей.

Расследование дела под личный контроль взял губернатор Игорь Руденя.

«Это вопиющее, резонансное событие. Люди на снегоходах загнали животное, душили его и снимали это на видео. Я беру эту ситуацию под особый контроль. Должна быть дана правовая оценка тому, что эти люди сделали, без каких-либо поблажек. Нужно довести дело до официального решения и вместе со следственными органами следить за объективностью процесса», — сказал Игорь Руденя.

Видео убийства беременной лосихи появилось в соцсетях 28 февраля — его отсняли и выложили сами браконьеры. Видео разошлось по СМИ и вызвало резко негативную реакцию пользователей.