Санкт-Петербург, 1 марта, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Число торговых центров Петербурга, где можно сделать прививку от коронавируса, увеличилось до восьми. К уже существующим пунктам вакцинации в «Невском центре», «Европолисе», «Охта-молле», «Жемчужной Плаза» и «Сити-молле» добавились «Гранд-каньон» на проспекте Энгельса, 154, ТЦ «Маршалл» на Северном проспекте, 7, и «Леруа-мерлен» на Выборгском шоссе, 214.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса в одном из ТРЦ Петербурга

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 марта вице-губернатор Олег Эргашев в ходе беседы, организованной телеканалом «Санкт-Петербург» в сервисе Clubhouse.

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«Там не очень пока много прививается — в среднем от 60 до 80 человек в день, но в общей сумме мы за четыре дня получили 1187 привитых жителей Петербурга, что тоже ложится в копилочку», — сказал Эргашев.

Он добавил, что лично открывал прививочный пункт в «Невском центре» и осмотрел его. По словам чиновника, дело там поставлено ничуть не хуже, чем в поликлинике.

«Прекрасно сделан кабинет врача, регистратура, где молодые девушки все объясняют и записывают очень быстро, очень грамотно подходит врач при определении показаний и противопоказаний. Сама по себе подкожная инъекция для меня как для врача, который 30 лет работал хирургом, не является сложным мероприятием, она никаких осложнений не несет. Мы оперировали в худших условиях — в палатках во время боевых действий. Так что сделать укольчик — не представляет сложности», — подчеркнул Эргашев.

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