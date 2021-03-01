Варшава, , 16:56 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках пресс-конференции раскрыл ряд положений Национального плана восстановления после пандемии. Он содержит направления распределения средств из Фонда реконструкции ЕС. Об этом 1 марта сообщает Polskie Radio 24.

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Так, по словам Моравецкого, одной из основ Национального плана восстановления после пандемии станут инвестиции в систему здравоохранения.

«Наша система здравоохранения должна отвечать не только на пандемические вызовы. Потому что мы должны видеть нашу систему здравоохранения после пандемии доступной на самом высоком уровне. На эту цель мы выделим порядка 20 млрд злотых (почти 4,5 млрд евро)», — заявил польский премьер-министр.

Помимо этого, Национальный план восстановления включает крупные инвестиции в цифровую трансформацию и модернизацию, в устойчивость и эффективность экономики, в экологическую и интеллектуальную мобильность, а также в возобновляемую энергию и сокращение энергопотребления.

На выполнение данных задач Варшава получит из бюджета Европейского союза около 23,9 млрд евро в виде безвозвратных субсидий и 34,2 млрд евро в виде кредитов. Выдача данных средств будет постепенной — заключительное выделение средств планируется к концу 2026 года.