Красногорск, , 17:09 — REGNUM На территорию Подмосковья после непродолжительного потепления должны вновь прийти морозы. Об этом предупреждает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Согласно прогнозам 5 марта температура воздуха на территории Подмосковья может опуститься до 4 градусов ниже нуля. Пик морозов ожидается ночью 7−8 марта, когда температура может опуститься до минус 17−19 градусов. Устойчивое потепление прогнозируют 9 марта, но и после этой даты температура также будет колебаться от более холодной к теплой и наоборот

«Март станет еще одним зимним месяцем с небольшими осадками. Сначала будет слабая плюсовая температура, ночью небольшой минус, временами возможен редкий снег или незначительный мокрый снег», — отмечено в сообщении.

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