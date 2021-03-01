Москва, , 16:55 — REGNUM Если связь китайской и американской экономик разорвется, то это будет означать остановку мировых финансовых и торговых процессов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Взаимозависимость китайской и американской экономики значительно больше, чем нам представляется, — сказал он. — Несмотря на очень серьезную политическую пикировку между США и Китаем, Китай, тем не менее, стремится закрепиться на американских рынках, потому что рынок США — самый емкий для КНР. И не столько с точки зрения продажи товаров, сколько с точки зрения владения американскими акциями. За последние десятилетия Китай ежегодно вкладывал в США от 20 до 40 млрд долларов. И это только прямые инвестиции. Более того, Китай покупал уже существующие в США предприятия. И эта взаимозависимость усиливается, и разорвать ее невозможно. Разрыв означает остановку мировых торговых и финансовых процессов».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что товарооборот между США и Китаем почти в пять раз выше, чем между Россией и КНР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маслов объяснил, сможет ли Китай стать новой страной-лидером вместо США.

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