Москва, , 16:54 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие дни из-за гололедицы и порывистого ветра. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

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«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Предупреждение о гололедице действует до 14:00 2 марта. В период с 12:00 2 марта до 12:00 4 марта в региона ожидается ветер порывами до 15−17 метров в секунду.