Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM В скандально известном 75-м отделе полиции Невского района Санкт-Петербурга скончался 29-летний Алексей К. О его смерти не спешили сообщать родственникам, а когда выдали тело, на нем обнаружились гематомы и следы на шее. Об этой истории 1 марта сообщает издание «Фонтанка».

Как рассказали изданию родственники погибшего, Алексея доставили в небезызвестный 75 отдел полиции Невского района вечером 23 февраля. Мужчина совершил административное правонарушение, сев за руль автомобиля без водительского удостоверения, которого был лишён. В отделе его оставили до утра следующего дня, а когда за мужчиной пришли родители, о судьбе молодого человека им ничего не сообщили. Лишь к обеду с близкими Алексея связались полицейские, сказали о его смерти и принесли соболезнования.

По утверждению сестры погибшего, когда тело брата отдали близким, на лбу умершего была крупная гематома, на скуле и шее — ссадины.

«В справке о смерти написано о сердечной недостаточности», — отметила сестра. 28 февраля мужчину похоронили.

ИА REGNUM запросило комментарий в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области, но на момент публикации ответ еще не был получен.

Напомним, это не первый смертельный случай после задержания в данном отделе полиции. В январе 2012 года в 75-м отделе полиции Невского района скончался 15-летний Никита Леонтьев. Подростка задержали якобы за то, что он с сообщником вырвал из рук петербурженки дамскую сумочку. В отделе подростка избили, в том числе и черенком от швабры, в результате чего Никита скончался. Его истязателям, на тот момент участковому Денису Иванову и заместителю начальника отдела Олегу Прохоренкову, судом назначили сроки в 6,5 лет и 9 лет лишения свободы в колонии строгого и общего режима.

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Спустя четыре года после смерти суд посмертно оправдал школьника.

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