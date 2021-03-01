Киев, , 16:52 — REGNUM Нынешняя власть Украины давно стала непрогнозируемой, при этом её «примитивизм и циничная ограниченность» просто зашкаливают, сказал в интервью изданию «Страна» жена лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Она отметила, что президент Зеленский, принявший санкционные решение в отношении Медведчука, Марченко и ряда лиц из их окружения упал в её глазах «ниже плинтуса», а также унизил себя и власть в целом, поскольку «бороться с женщиной заведомо незаконными методами в высшей степени безнравственно для мужчины и тем более для президента».

Отвечая на вопрос о подозрении в финансировании терроризма, Марченко заявила, что никаких официальных документов от власти по этому поводу до сих пор не получено.

«Это абсурдный ярлык власти для сокрытия своих незаконных действий. Подчеркну, что санкции введены в отношении граждан Украины, что на самом деле является внесудебной политической расправой и грубейшим нарушением конституционного принципа презумпции невиновности».

Жена Медведчука прокомментировала информацию ряда украинских СМИ о том, что санкции связаны с Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области, который якобы поставляет нефтепродукты в республики Донбасса.

«Руководство завода уже прокомментировало эту несостоятельную и ложную информацию, указав, что никаких поставок продукции завода на не контролируемые Украиной территории Донецкой и Луганской областей не осуществлялось», — отметила она.

Также Марченко еще раз подтвердила, что идет в политику в составе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», отметив, что главной целью является достижение мира в стране:

«Каждый гражданин должен быть защищен от произвола власти и улицы, жить в безопасности, иметь достойные условия и уровень жизни».

ИА REGNUM напоминает, что санкции против Медведчука, Марченко и ряда лиц из их окружения введены Совнацбезом Украины 19 февраля на три года. Формальным предлогом для санкций является подозрение в финансировании терроризма, но конкретных доказательств не предъявлено до сих пор. В рамках санкций закрыты счета в банке, заблокированы любые финансовые операции, запрещено распоряжение и использование активов и собственности.