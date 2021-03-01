Варшава, , 16:52 — REGNUM Центральная экзаменационная комиссия Польши, министерство образования страны и Главная санитарная инспекция утвердили порядок проведения выпускных экзаменов в рамках текущего учебного года. Об этом 1 марта сообщает Polskie Radio 24.

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Так, в связи с пандемией экзамены будут проходить не как обычно, а с рядом ограничительных правил. При этом сохранится очная форма их проведения, хотя ранее велись дискуссии о вероятном дистанционном характере сдачи выпускных экзаменов для школьников.

В инструкции к экзаменам указано, что на экзамен может прийти только здоровый человек, «без каких-либо симптомов заболевания, совместимых с симптомами COVID-19», при этом обязательно должен иметь при себе отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Школьники должны будут носить защитные маски, пока не сядут в экзаменационную комнату. В рамках экзамена они смогут их снять, однако должны будут каждый раз надевать, когда к нему подходит учитель, чтобы ответить на его вопрос, когда он выходит в туалет, а также когда он заканчивает работу, сдает экзаменационный лист и покидает класс.

Экзамены должны будут проводиться с использованием принципа социальной дистанции — ученики не должны находиться ближе друг от друга, чем 1,5 метра. Если кабинет с способен вместить класс при соблюдении данного условия, экзамены будут перенесены в спортивные залы.

При входе и выходе из кабинета каждый ученик и учитель будут обязаны обратить руки антисептическим средством, которое должно находиться у входа в школу и каждый кабинет, где будут проходить экзамены.