Пермь, , 16:51 — REGNUM В Пермском театре оперы и балета пришлось пойти на замену спектакля. Причиной стали испорченные из-за коммунальной аварии костюмы, сообщает учреждении культуры в своем аккаунте в Instagram.

Театр объявил, что из-за прорыва системы водоснабжения и пострадавших костюмов к спектаклю «Евгений Онегин» 21 марта будет исполнена опера «Царская невеста».

Горячая вода хлынула в костюмерный цех. Все мужские костюмы испорчены, и их невозможно восстановить. Причиной аварии стали сильный мороз и изношенность коммуникаций в театре, уточнил портал 59.ru.