Киев, , 16:48 — REGNUM Служба безопасности Украины заявляет, что обнаружила нарушения во время перерегистрации «Партии Шария».

Об этом 1 марта сообщил пресс-центр спецслужбы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно сообщению СБУ, речь идет о внесении заведомо ложных данных, указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Нарушения будут расследовать по статье 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Материалы о выявленных нарушениях во время перерегистрации «Партии Шария» следователи СБУ направили в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

ИА REGNUM напоминает, что 25 февраля СБУ объявила в розыск Шария, заявив, что он два раза не явился на допрос в ведомство в качестве подозреваемого.

До этого отдельные политики сообщали, что офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также для объявления его в розыск по линии Интерпола.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шариюв том, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и, вероятно, действовал по заказу иностранных структур.

По результатам местных выборов, состоявшихся осенью 2020 года, партия Шария представлена в ряде местных советов на Украине, в т.ч. в крупных городах — Харькове и Одессе.