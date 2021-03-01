Анкара, 1 марта 2021, 16:45 — REGNUM У Турции и Афганистана общие исторические и культурные ценности, заявил 1 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.
Это заявление турецкий лидер сделал в связи со 100-летием установления дипотношений с Афганистаном. Эрдоган отправил сегодня, 1 марта, соответствующее послание в Кабул — афганскому коллеге Ашрафу Гани, где оно было зачитано послом Турции Огузханом Эртугрулом.
Турецкий президент отметил, что «Афганистан всегда занимал особое место в сердце турецкого народа».
Он добавил, что миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане действует для создания стабильности и безопасности в республике.
Напомним, Сельджукская империя была образована в ходе завоевания стран Ближнего и Среднего Востока огузами-туркменамиво главе с династией Сельджукидов (тюркская династия). Империя просуществовала с 1037 по 1194 годы.
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