Анкара, , 16:45 — REGNUM У Турции и Афганистана общие исторические и культурные ценности, заявил 1 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Это заявление турецкий лидер сделал в связи со 100-летием установления дипотношений с Афганистаном. Эрдоган отправил сегодня, 1 марта, соответствующее послание в Кабул — афганскому коллеге Ашрафу Гани, где оно было зачитано послом Турции Огузханом Эртугрулом.

Эрдоган «Дипломатические отношения между нашими странами имеют столетнюю историю, а братские отношения народов уходят корнями в более ранний период. Мы имеем общие исторические и культурные ценности».

Турецкий президент отметил, что «Афганистан всегда занимал особое место в сердце турецкого народа».

Эрдоган «Эта любовь началась с Империи сельджуков и получила дальнейшее развитие после провозглашения республики. Обе страны всегда оказывали поддержку друг другу как в радостные, так и в горестные дни».

Он добавил, что миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане действует для создания стабильности и безопасности в республике.

Напомним, Сельджукская империя была образована в ходе завоевания стран Ближнего и Среднего Востока огузами-туркменамиво главе с династией Сельджукидов (тюркская династия). Империя просуществовала с 1037 по 1194 годы.

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