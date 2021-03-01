Киев, , 16:43 — REGNUM Сотрудниками ГБР Украины раскрыта деятельность преступной группы, организовавшей контрабандный поток через границу с Польшей, сообщает 1 марта пресс-служба украинского ведомства.

Шайка состоит из бывших и действующих сотрудников посольства Украины в Польше.

В частности, водитель посольства Украины в Республике Польша и один из секретарей представительства МИД Украины перевозили подакцизные товары на служебном микроавтобусе в сговоре с сотрудником Государственной службы специальной связи и защиты информации в Закарпатской области и действующим атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

28 февраля 2021 года служебный микроавтобус был остановлен при выезде из пункта пропуска. При обыске внутри автобуса были обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме $140 тыс., 67,2 тыс. евро, 11,6 тыс. польских злотых, 16 кг золота, а также 8826 блоков с сигаретами рыночной стоимостью порядка 1,5 млн украинских гривен.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в отношении указанных сотрудников будет проведено дисциплинарное расследование.

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