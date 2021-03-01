Москва, , 16:43 — REGNUM Китайская экономика все стремительнее опережает американскую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Так он прокомментировал прогноз Bank of America, эксперты которого оценили шансы экономики КНР выше, чем экономики США.

«Дело в том, что китайская экономика действительно идет на опережение американской, — сказал Маслов. — И очень высока вероятность, что она ее превзойдет. И вопрос не только в ситуации, которая сложилась в 2020 году, когда китайская экономика вышла из кризиса значительно раньше, чем американская. И более того, она показала устойчивую тенденцию к росту. Самое главное, что китайская экономика явным образом вытягивает за собой рост всей азиатской экономики. И ориентация на Китай ближайших к нему стран Восточной Азии становится очевидной. Мы видим, что общие тенденции макроэкономического развития перемещаются именно в Азию».

И это, как пояснил Маслов, во многом связано с циклами исторического и экономического развития, когда меняется страна-лидер.

«Страна-лидер — это не та, которая производит больше всего товаров, а та, которая контролирует логистику и финансовые потоки. Сегодня мы видим переломный момент, когда США всё еще контролируют финансовые потоки, а вот перевозки и производство уже за Китаем, — сказал Маслов. — Конечно, лидер не поменяется за один год. Он не поменяется за два года. Но очевидно, что смена лидера идет. Поэтому прогноз банка очень близок к реальности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что США вступили в затяжную полосу внутренней конфронтации, социального и бюджетного популизма, что подрывает и без того ослабленное экономическое здоровье Америки.

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