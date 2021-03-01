Москва, , 16:40 — REGNUM Вырубка и застройка Форосского парка является преступлением против Крымского полуострова, по данному факту должна быть организована проверка Генпрокуратуры и Росприроднадзора. Об этом в соцсетях написала депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия»).

«Знаю, что большинство поддержит меня в желании защитить Форосский парк от вырубки и застройки. Я считаю это преступлением против нашего полуострова. Для недопущения этого, с моей стороны, в первую очередь должна быть организована соответствующая проверка федеральными органами — Генеральной прокуратурой и Росприроднадзором, с привлечением общественности. Ведь не зря наш президент Владимир Путин всегда поддерживает желание людей участвовать в качестве общественного контроля по резонансным вопросам. История с Форосом как раз и является такой резонансной», — написала Поклонская.

Поклонская также уточнила, что прежде чем проводить встречи с жителями и давать обещания намерена заняться непосредственно решением проблем парка.

Наталья Поклонская также затронула вопрос своего политического будущего.

«Отвечу: тоже думаю над этим вопросом и понимаю, что моё политическое будущее, по всей видимости, зависит от вас. А наше будущее — от всех нас», — написала Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Ялте разгорелся скандал вокруг застройки Форосского парка и вырубки на его территории реликтовых деревьев. Власти поспешили объяснить, что стройка ведется законно — возводятся корпуса детского лагеря, а деревья вырубают с «последующим проведением компенсационного озеленения в течение года».

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