Копенгаген, , 19:07 — REGNUM К наступлению Пасхи Дания, возможно, достигнет поворотной точки с точки зрения эпидемиологической ситуации в стране, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр Метте Фредериксен заявила в своей рождественской речи. Однако теперь глава датского правительство придерживается совершенно иной оценки. О том, когда последствия пандемии сойдут на «нет», рассказали журналисты новостной службы SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Когда мы достигнем того момента, когда в Дании все люди старше 50 лет, и все те, кто принадлежит к группе риска, будут вакцинированы, то, будем надеяться, мы окажемся в совершенно иной ситуации, чем та, в которой мы находимся сейчас», — заявила премьер-министр Фредериксен.

По ее словам, вакцинация от COVID-19 затронет упомянутые группы населения только в мае текущего года, с чем и связывает Фредериксен поворотный момент в развитии эпидемиологической ситуации.