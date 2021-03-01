Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Северо-Западное управление Министерства культуры призвали озаботиться созданием музея кавалерии в бывших Аракчеевских казармах в центре Петербурга на Шпалерной улице, 51. Соответствующее обращение в ведомство направил депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский.

Он указывает, что в 1874 году император Александр II перевел сюда учебный кавалерийский эскадрон из Селищевских казарм Новгородской губернии. В этом же году здесь возвели конюшни и кузницу, а также манеж. В 1882 году это стали называть Офицерской кавалерийской школой, через которую прошли Сухомлинов, Буденный и Врангель.

«Эти здания мы вместе с жителями защищали от разрушения еще семь лет назад. В том числе, вставая на пути тяжелой строительной техники, которая должна была их снести. Тогда — общими усилиями — защитили. Но теперь — новая опасность. И попытки застроить квартал 27-метровыми зданиями. Якобы «встроив» в их первые этажи здания Аракчеевских казарм. Здесь должен быть музей, я в этом уверен. Будем бороться», — заявил Вишневский.

Полтора года назад банк «Уралсиб» выставил участок на торги за 1,5 млрд рублей, указывает депутат, но покупателей не нашлось. В июле 2020 года Заксобрания разрешил строить высотные здания внутри квартала, если уличный фронт сформирован одноэтажными зданиями.

«По одной из версий, поправки сделаны как раз для Аракчеевских казарм. Принадлежащая семье сенатора Александра Некрасова компания «Лидер групп» купила участок Аракчеевских казарм на Шпалерной улице в Петербурге. Предварительный план застройки предполагается строительство жилого комплекса высотой 8 этажей, но не более 27 метров. Эти обстоятельства вызывают особую тревогу градозащитников, которые долгие годы добиваются музеефикации Аракчеевских казарм», — написал депутат в обращении.

Он попросил провести совещание с участием заинтересованных сторон и градозащитников, чтобы сформировать план музеефикации исторических построек.

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