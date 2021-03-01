Бишкек, , 16:38 — REGNUM Всемирный банк планирует профинансировать открытие в регионах Киргизии 500 краткосрочных детских садов в рамках проекта «Образования для будущего». Об этом сообщили в министерстве образования и науки сегодня, 1 марта.

В таких дошкольных учреждениях дети будут пребывать только три часа, поэтому для них не предусмотрены ни условия для дневного сна, ни питание.

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В ведомстве отмечают, что детсады краткосрочного пребывания не требуют больших затрат, а потому с экономической точки зрения являются оптимальными.

Киргизские власти планируют открыть такие дошкольные организации в отдаленных и горных регионах, где охват дошкольным образованием низкий, а также в приграничных селах и там, где сосредоточены представители этнических меньшинств.

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