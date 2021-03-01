Москва, , 16:37 — REGNUM У Дагестана есть ряд проблем, которые копились годами и в решении которых требуется помощь федерального центра. Среди них в том числе вопросы водоснабжения и водоотведения в городах Махачкале и Каспийске, строительства канализационных и очистных сооружений, проблемы переселения граждан из оползневых зон, а также реализации комплексных мероприятий по развитию города Дербента.

Обсуждение этих вопросов состоялось 1 марта в рамках заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Как сообщили представители делегации Дагестана, которую возглавляет врио главы субъекта Сергей Меликов, республике не хватает собственных средств на расселение жителей с оползневых территорий, а в субъекте есть целые поселения, находящиеся в таких опасных для проживания зонах.

Не решалась годами проблема водоснабжения и очистки канала имени Октябрьской революции, построенного в 1922 году. Из-за загрязненной воды в регионе ежегодно происходят вспышки массовых пищевых отравлений. Остро стоит проблема сброса неочищенных канализационных стоков в акваторию Каспийского моря.

Имеются проблемы, требующие поддержки федерального центра, и у одного из древнейших городов на территории России — Дербента. Это и дорога в обход города, и ремонт памятника культуры и истории ЮНЕСКО — крепости Нарын-кала.

Вопросы, поставленные делегацией Дагестана в рамках Дней республики, которые стартовали 1 марта в Совете Федерации, нашли понимание у участников заседания комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также у принявших участие в режиме видеосвязи представителей Минстроя РФ и Минэкономразвития России.

Предложения властей Дагестана будут рассмотрены и обсуждены в рамках заседания Совета Федерации 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех дней в Совете Федерации будут проходить Дни Республики Дагестан, посвященные 100-летию образования Дагестанской АССР.

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