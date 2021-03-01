Екатеринбург, 1 марта, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь СССР Никита Хрущёв совершил подлог, свалив все проблемы на умершего Иосифа Сталина и не дав стране осмыслить себя. Об этом заявил писатель, публицист, главный редактор журнала «Урал» в 1980—1999 гг. Валентин Лукьянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Usue.ru Валентин Петрович Лукьянин

Лукьянин выступил на обсуждении своей статьи «А время? Время движется рывками…», посвящённой феномену Оттепели в СССР. Автор отмечает: уже сейчас в стране отходят от стереотипа, что советский период якобы был провалом или «чёрной дырой». Лукьянин подверг критике нападки Хрущёва на покойного Сталина и увидел в Оттепели истоки катастрофы 1980—1990 гг.

«Общую беду, общую проблему страны вдруг свалили на одного козла отпущения и решили, что всё решено. Это подлог, это откровенная ложь!» — сказал Лукьянин. — Этот ловкий ход Хрущёва, с одной стороны, канализировал народный гнев, который до сих пор не утих, но и увёл страну от осмысления самых главных проблем».

По мнению писателя, нельзя поддаваться «магии стереотипов», которые появились под влиянием «демократических» авторов. «Не все «герои» Оттепели — такие уж герои, но и не все «антигерои» — злодеи. Шла жесткая борьба взглядов на дальнейшие пути развития страны, в средствах не были разборчивы ни те ни другие. Но катастрофа 1990-х — хороший ориентир, чтобы не запутаться в дебрях литературных и окололитературных междоусобиц», — считает публицист.

Также Лукьянин рассказал о кулуарной встрече с секретарём ЦК КПСС Александром Яковлевым на полях последнего, XXVIII съезда партии (1990 г.). Разговор вышел коротким, но запоминающимся.

«Яковлеву я сказал: судя по тому, что происходит на съезде, всё это должно скоро развалиться. И Александр Николаевич сказал тогда ошарашившую меня фразу, а сегодня абсолютно понятную. Он сказал: «А может, так и нужно?» — вспоминает Лукьянин.