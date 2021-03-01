Москва, , 16:35 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала «Яндекс» за нарушение закона о рекламе. Компания рекламировала финансовые услуги организаций, не имеющих лицензии на их осуществление. При отсутствии такой лицензии реклама является ненадлежащей и размещать ее нельзя.

Как сообщает ведомство, летом 2020 года в ФАС России обратился Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров с сообщением о рекламе финансовых услуг компаниями «Niron.Shopping» и «Mirax Capital», которые предлагали потребителям услуги по инвестированию.

«Однако ни «Niron.Shopping», ни «Mirax Capital» не имеют лицензий или разрешений на оказание финансовых услуг, что нарушает пункт 7 статьи 7 Закона о рекламе. В соответствии с частью 7 статьи 38 Закона о рекламе, за нарушение этих требований ответственность несет рекламораспространитель (ООО «Яндекс»)», — говорится в сообщении.

В феврале 2021 года ФАС России наложила на ООО «Яндекс» два штрафа на общую сумму 200 тыс. рублей.

Ранее ФАС заявила, что установленные в конце 2020 года тарифы на вывоз мусора не могут быть повышены для населения России.

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