Афины , , 19:39 — REGNUM Конец пандемического кризиса уже близок, но как быстро Греция его достигнет, зависит от принятия осторожных шагов на заключительной прямой. Об этом заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис 1 марта в ходе видеоконференции, посвященной пожертвованию 18 мобильных отделений интенсивной терапии государственному сектору от Комитета «Греция 2021».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Описывая усилия, предпринятые для борьбы с пандемией в Греции, Мицотакис сказал, что теперь «все мы должны сделать этот год единственным годом пандемии», и отметил, что Греция скоро превысит миллионную отметку по числу проведенных вакцинаций. Признавая, что система здравоохранения находится под давлением, особенно в Аттике, он подчеркнул, что Греция «продолжает более эффективно защищаться от третьей волны пандемии, которая теперь имеет дополнительную особенность штамма, так называемого британского штамма, который намного более заразен».

Премьер-министр, признавая усталость людей от этих мер, подчеркнул, что необходимо сделать последнее усилие, особенно в ближайшие две недели, прежде чем экономика и образование смогут вернуться к более нормальным ритмам.