Дамаск, , 16:27 — REGNUM Сирийские войска ПВО отразили ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

Агентство утверждает, что удар был отражен 28 февраля с применением комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2».

Уточняется, что вечером 28 февраля истребители F-16 ВВС Израиля из района Голанских высот выпустили 12 управляемых ракет по международному аэропорту Дамаска и сирийскому населенному пункту Гузлание.

«Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны «Панцирь-С» и «Бук-М2» запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, подтвердив высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов», — цитирует агентство слова источника.

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