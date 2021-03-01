Нижний Новгород, , 16:27 — REGNUM Следователи допрашивают подозреваемого к жестоком убийстве четырех человек в Нижегородской области, среди которых оказался пятилетний ребенок. В момент нападения на семью дома не было отца семейства и его 14-летней дочери — они остались живы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Нижегородской области.

По версии следствия первым на месте трагедии оказался сосед погибших. По просьбе отца семейства он проверял их дом.

«14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружил, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей», — передает пресс-служба СК.

В ведомстве уточняют, что по подозрению в совершении преступления на территории Владимирской области задержан 26-летний мужчина. Предположительно ему помогли скрыться с места совершения преступления. Подозреваемый доставлен в Нижний Новгород для допроса.

ИА REGNUM напоминает, что 28 февраля в доме, расположенном в поселке Кудьма (Нижегородская область) были обнаружены убитыми пятилетний мальчик, его мать, дедушка и бабушка.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.

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