Вашингтон, , 08:16 — REGNUM В США за последние сутки выявлено более 51 тыс. инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает 1 марта Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его оценкам, всего на территории Соединённых Штатов выявлено более 28.61 млн заболевших.

Так же известно, что за последние 24 часа умерли более 1 097 тыс. человек. Таким образом, общее количество летальных исходов составило 513 091.

Как писало ранее ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, США продолжают занимать первое место среди всех стран мира как по распространению коронавируса, так и по числу умерших от COVID-19.

Напомним, своего пика показатель заболеваемости в США достиг в январе 2021 года. Тогда ежесуточно выявляли 200−250 тыс. новых случаев, а 2 января прирост составил более 300 тыс.