Калуга, , 16:27 — REGNUM В Калужской области в 2021 году по прогнозу поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет области составят более 60 млрд рублей. Дополнительно ожидаются поступления в размере 300 млн рублей за счёт взыскания имущественных налогов с физических лиц. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой руководителя управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андрея Ламакина.

Налоговыми органами региона в консолидированный бюджет в 2020 году обеспечено поступление в сумме 61,3 млрд рублей с темпом 98,3%. Доходы консолидированного бюджета области сформированы за счёт налога на доходы физических лиц (41%), налога на прибыль (28,8%), акцизов (12,3%) и имущественных налогов (11,7%). За 2020 год в бюджет дополнительно поступило 1 млрд 585 млн рублей, что на 475 млн рублей больше, чем в 2019 году. В том числе в консолидированный бюджет области поступило 423 млн рублей (в 2019 году — 220,0 млн рублей).

За год количество налогоплательщиков, состоящих на учёте по месту жительства и поставленных на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, в регионе увеличилось на 8059 человек и на 1 января 2021 года составило 15 тыс. 544 человек. 13 тыс. 823 налогоплательщика осуществляют деятельность в сферах в сферах, отнесенных к наиболее пострадавшим от пандемии новой коронавирусной инфекции.

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