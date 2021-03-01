Москва, , 16:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 марта проведет встречу с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

«Санкции принимаются необ о снованно, без обсуждения. Для чего тогда ПАСЕ? Обсудим с Дамсом это и многое другое», — сообщил Володин журналистам.

Он обратил внимание на то, что европейские парламентские структуры превратились в подобие ЦК КПСС — принимают директивные решения.

«Сами себе вредят», — констатировал спикер Госдумы.