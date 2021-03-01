Афины , , 19:55 — REGNUM Здоровье осужденного в Греции террориста Димитриса Куфодинаса стремительно ухудшилось 27 февраля, сообщил глава главного госпиталя Ламии Андреас Колокитас в заявлении, опубликованном в тот же день.

В настоящее время Куфодинас находится на лечении в отделении интенсивной терапии больницы, до того он три недели лечился в обычном отделении патологии.

«В полном соответствии с действующим законодательством сотрудники отделения интенсивной терапии принимают все необходимые медицинские и фармакологические меры для устранения последствий стойкого отказа пациента от приема пищи или жидкости», — говорится в сообщении.

Медицинский персонал продолжает оказывать свои услуги в соответствии с кодексом медицинской этики, с тем чтобы обеспечить здоровье пациента при полном уважении прав человека, уточняется в заявлении больницы.

Куфодинас был заключен в тюрьму Домокос, недалеко от Ламии, и начал голодовку 8 января, требуя его перевода в тюрьму Коридаллос в районе Пирея. Тюрьма строгого режима Коридаллос известна своими суровыми условиями заключения.