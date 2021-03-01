Бишкек, , 16:19 — REGNUM Около 150 человек собрались сегодня, 1 марта, близ столицы Киргизии и требуют отдать им под строительство домов земли сельхозназначения в селе Мыкан, передает «Kaktus.media».

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По словам, местных жителей, неизвестно откуда приехавшие самозахватчики хотят присвоить принадлежащие сельчанам поля, на которых те уже много лет выращивают пшеницу, кукурузу и клевер.

Тем временем устроившие нашествие неизвестные уже начали делить чужие сельхозугодия на участки.

Как отмечают очевидцы, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов никаких действий для того, чтобы остановить захват земель, не предпринимает.

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