Париж, , 16:19 — REGNUM Суд Парижа вынес решение о виновности бывшего президента Франции Николя Саркози в коррупции и торговле служебным положением, сообщает 1 марта BFM TV.

Саркози приговорён к трём годам лишения свободы, два из которых отсидит условно.

Кроме того, виновными по этому делу признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-сотрудник кассационного суда Жильбер Азибер.

Эрзог приговорён к трём годам тюрьмы, два из которых также отбудет условно. Азибер получил три года лишения свободы, два из которых пока отсрочены.

Прокуратура требовала для Саркози четыре года заключения, два из которых были бы реальными.

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