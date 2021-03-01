Ярославль, , 16:19 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков не планирует выходить с лопатой на очистку города от снега. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на самого градоначальника.

Владимир Волков с лопатой City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославле 2 марта могла пройти акция по уборке снега с участием сотрудников мэрии, включая самого Владимира Волкова. Однако проведение такого мероприятия градоначальник опровергает.

«Наши сотрудники с первых дней уже в работе, поэтому нам какие-то показательные единовременные акции не нужны. У нас субботник проходит ежедневно. Но субботник проходит в субботу, а завтра вторник», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Также мэр прокомментировал проблемы с уборкой города.

«Конечно же мы понимаем проблемы, которые существуют. Но те снегопады, которые… В течение трех дней выпала практически месячная норма осадков. Конечно же, все это убирается не очень быстро… Конечно, я читаю критику, и во всех своих аккаунтах отвечаю, в группах, которые существуют, мне перекидывают жители. Но я еще раз подчеркиваю, мы не отказываемся, свои проблемы знаем, не прячем голову в песок. Мы работаем над тем, чтобы город системно убирался, а ни в коем случае не точечно», — подчеркнул Владимир Волков.

3 марта должен пройти аукцион по лизингу новой уборочной техники. Как рассказала мэр, уже подано 4 заявки на участие.

Уборка Ярославля City-yaroslavl.ru

«В ближайшее время 21 единица техники в город будет поставлена. Это серьезный рывок, потому что техники в городе своей не было вообще. Сейчас у нас есть около 60 единиц на Горзеленхозе, дополнительная техника даст очень серьезный рывок и в летний период, потому что мы понимаем, зимой идет снег, летом и весной-осенью ямы на дорогах, это все надо обслуживать в постоянном режиме, поэтому мы работаем, чтобы качество улучшалось», — пообещал мэр Ярославля.

Также Владимир Волков заметил, что уборка города от снега — это проблема не одного Ярославля. И все мэры в этом вопросе «друг другу подсказывают».

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