Луганск, , 16:14 — REGNUM Территория ЛНР 29 раз была обстреляна украинскими формированиями в феврале, сообщает 1 марта Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

При этом в ряде случаев ВСУ применяли запрещённые Минскими соглашениями вооружения. Миномёты калибра 120 мм и 82 мм применялись шесть раз, гранатомёты — 19 раз, крупнокалиберные пулемёты — девять раз, десять раз — стрелковое, в том числе снайперское оружие.

Один раз в феврале было зафиксировано применение ВСУ беспилотника. В общей сложности за февраль по территории ЛНР украинские боевики выпустили 36 мин и 123 гранаты.

Отмечается также повреждение украинскими обстрелами объекта — школы в посёлке Золотое-5: атака со стороны ВСУ произошла в ночь с 7 на 8 февраля.

Также в результате агрессии ВСУ был ранен мирный житель посёлка Долгое (ЛНР) — 3 февраля, а 25 февраля в районе посёлка Нижнее Лозовое ВСУ ранили военнослужащего ЛНР. Максимальное количество обстрелов пришлось на Лозовое, Калиновку, Молодёжное и Нижнее Лозовое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с момента вступления в силу допмер контроля прекращения огня (с конца июля 2020 г.) 50 служащих ВСУ погибли в результате подрыва на собственных минах.

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