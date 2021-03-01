Джакарта, , 16:12 — REGNUM В Индонезии спустили на воду транспортный корабль под названием Teluk Weda-526, предназначенный для вооружено-морских сил Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Этот транспортный корабль был произведен компанией Бандар-Абади в Батаме. Строительство корабля была начато в сентябре 2019 году.

Танкер Teluk Weda-526 имеет длину 117 метров, может разить скорость до 16 узлов, вмещает 111 членов экипажа, 367 военнослужащих и 15 танков БМП-3Ф.

Строительство танкера также является один из усилий правительства по укреплению и поощрению независимости отечественной промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полиции Индонезии заявили об аресте на Восточной Яве 12 подозреваемых в терроризме, которые подготовили бункер для сборки оружия и самодельных бомб.

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