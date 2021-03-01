Бишкек, , 16:12 — REGNUM Новый президент Киргизии Садыр Жапаров поведал о потаенной мечте своего детства, непосредственное влияние на которую оказала Коммунистическая партия, передает «Казинформ».

По словам главы государства, будучи школьником, он вместе с дедушкой и бабушкой всегда с интересом смотрел по телевизору выступления Леонида Ильича Брежнева на съездах КПСС.

«Когда он выступал, я говорил, что «буду, как Брежнев». Такая у меня была потаенная мечта», — признался Жапаров.

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