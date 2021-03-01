Рязанский район, , 16:19 — REGNUM В селе Реткино Рязанского района Рязанской области не выдержала скопления снега крыша двухэтажного многоквартирного дома 1966 года постройки. Под тяжестью подтаявших осадков обрушился верхний слой кровли, перекрытия устояли.

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Спровоцировало обрушение обильные снегопады и последовавшее за ним потепление. Кровля повреждена над шестью квартирами, жильцы не пострадали, администрация села предложила собственникам переехать в пункт временного размещения, но они отказались.

«Форма управления дома — непосредственная, то есть жильцы не организовывали ни ТСН, ни ТСЖ. Общедомовое имущество никто не обслуживал, и частичное обрушение кровли произошло именно из-за того, что крышу своевременно не очищали. Раньше крыша этого дома не ремонтировалась ни разу», — пояснил заместитель главы администрации Рязанского района Борис Ясинский.

Кровля обрушилась в ночь на 27 февраля. На аварийном участке установили временные защитные конструкции. В здании по-прежнему есть вода, газ, электричество, сообщает 1 марта издательство «Пресса».