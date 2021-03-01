Бишкек, , 16:08 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров во время своего первого официального визита в Москву получил в подарок от президента России Владимира Путина именную саблю. Об этом сообщил официальный Telegram-канал главы киргизского государства.

Отмечается, что подаренная российским лидером сабля и прилагающиеся к ней ножны украшены драгоценными металлами.

«Обмен оружием между двумя президентами — великий и исторический момент», — подчеркивают в пресс-службе президента Киргизии.

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