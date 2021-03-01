Харьков, Украина, 1 марта 2021, 16:07 — REGNUM В Харькове персонал двух медучреждений в полном составе отказался прививаться от COVID-19 индийской вакциной Covishield. Об этом сообщило 1 марта местное издание Kharkiv Today.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»
По словам журналистов, речь идёт о Харьковском областном специализированном диспансере радиационной защиты населения и бывшем офтальмологическом отделении Харьковской областной клинической больницы.
Директор второго медучреждения Никита Калашников сообщил, что от прививки отказался весь персонал — более 50 человек.
Напомним, ранее в Одессе некоторые медики, привившиеся вакциной Covishield, почувствовали недомогание. Об этом сообщила глава местного департамента здравоохранения Елена Якименко.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине некоторым медикам стало плохо после вакцинации от COVID-19