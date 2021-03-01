Харьков, Украина, , 16:07 — REGNUM В Харькове персонал двух медучреждений в полном составе отказался прививаться от COVID-19 индийской вакциной Covishield. Об этом сообщило 1 марта местное издание Kharkiv Today.

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По словам журналистов, речь идёт о Харьковском областном специализированном диспансере радиационной защиты населения и бывшем офтальмологическом отделении Харьковской областной клинической больницы.

«Записались заранее даже, до того как приехала вакцина, — на Pfizer. Все почему-то были на это настроены. Как-то пока ещё люди не перестроились… На AstraZeneca, даже если бы она была не индийского производства, всё равно никто не записывался», — рассказала изданию директор диспансера радиационной защиты Ирина Пирогова.

Директор второго медучреждения Никита Калашников сообщил, что от прививки отказался весь персонал — более 50 человек.

Напомним, ранее в Одессе некоторые медики, привившиеся вакциной Covishield, почувствовали недомогание. Об этом сообщила глава местного департамента здравоохранения Елена Якименко.

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