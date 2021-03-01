Тобольск, Тюменская область, , 16:00 — REGNUM Жители Тобольска массово жалуются в социальных сетях на нехватку врачей в больницах. Люди вынуждены обращаться, а платные клиники, сообщается в паблике «Типичный Тобольск».

«К терапевту записи нет. Пульмонолог и эндокринолог на учебе. Невролога — нет. У меня только один вопрос к заведующей больницы: «Где все врачи?». У эндокринолога я вообще на учете стою, мне надо анализы регулярно сдавать. Но как?», — это одна из характерных жалоб.

В департаменте здравоохранения заявляют, что ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» города Тобольска укомплектована на 97,4%. Дефицит кадров составляет лишь 35 специалистов, которые замещаются.

«При необходимости по решению лечащего врача возможно проведение телемедицинской консультации с медработниками из тюменских профильных больниц», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нехваткой врачей в Тобольске занялась прокуратура. По заявлениям горожан надзорное ведомство инициировало исковое заявление в Тобольский городской суд. Прокурорская проверка ранее показала, что в ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» не хватает врачей и среднего медперсонала. Некомплект медицинских специалистов обнаружен в офтальмологическом отделении, отделении гнойной хирургии, диагностическом отделении, поликлинических отделениях перинатального центра Тобольска и в сельской местности. Недостаток медработников ощущает моноинфекционный госпиталь, станция скорой медицинской помощи, кардиология и отделение медосмотров.

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