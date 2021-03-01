Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:58 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области женщина взяла себе домой кота с передержки и через несколько асов усыпила. Об этом пишут СМИ.

О произошедшем журналистам рассказали зоозащитники. Кота по кличке Рыжик они подобрали в декабре, а в начале января с ними связалась учительница из Нижнего Тагила, которая попросила кота, якобы для своего отца. Общественники переписывались с ней примерно месяц, а в феврале решились отдать ей животное. Гражданка приехала в Екатеринбург и увезла его в Тагил.

Затем оказалось, что женщина-педагог отвезла его на усыпление. Комментариев от неё журналисты не получили. Между тем, как пишет Е1.ru, сотрудница центра, в котором усыпили животное, рассказала, что, по словам его новой хозяйки, кота нашли в подъезде и он проявлял агрессию, в частности, исцарапал ей руки.

Они также добавили, что женщина заплатила 2200 рублей благотворительного взноса, чтобы оставить кота в центре. Но сотрудники не смогли достать его из переноски, так как он был агрессивным, и предложили ей заплатить 1200 рублей за то, чтобы усыпить, или забрать к себе. Учительница выбрала первое.