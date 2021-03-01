Ташкент, , 15:56 — REGNUM Специалисты Московского государственного строительного университета помогут восстановить Сардобенское водохранилище в Сырдарьиснкой области Узбекистана, сообщили в телеграм-канале министерства строительства республики.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время специалисты проводят инженерно-изыскательные работы на водохранилище. Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамроев сказал, что объем воды в водохранилище планируется увеличить на 50% и достигнуть показателей 2020 года.

В узбекистанском министерстве отметили, что во время прорыва дамбы были повреждены другие участки плотины. После устранения всех повреждений работу объекта планируется восстановить.

Проект восстановительно работ разработан сотрудниками Московского государственного строительного университета и узбекистанского предприятия «Гидролойиха».

Строители планируют поднять уровень дамбы, реконструировать объекты ливневой канализации и восстановить нижние размытые откосы дамбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2020 года в Сырдарьинской области Узбекистана произошло обрушение части дамбы Сардобинского водохранилища. В результате четыре человека погибли, один пропал без вести, 56 — получили травмы.

Читайте также: В Ташкенте назвали возможные причины аварии на Сардобинском водохранилище