Афины , , 15:55 — REGNUM Греция зарегистрировала 1269 новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) 28 февраля.

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Подтвержденные случаи заражения с начала пандемии составили в Греции 191 100. В общей сложности 391 пациент (70,6% из них мужчины) находятся на ИВЛ по всей стране. Их средний возраст — 68 лет. С начала пандемии из отделений интенсивной терапии был выписан 1341 пациент. Средний показатель госпитализации за последние 7 дней составляет 290 пациентов.

36 человек умерли от COVID-19 за сутки, в то время как умерших с начала пандемии в Греции всего 6504. Из них 95,7% имели основные проблемы со здоровьем и/или были в возрасте 70 лет и старше. Днем ранее в стране было выявлено 1630 новых случаев заражения.