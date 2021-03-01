Вена, , 15:53 — REGNUM За полтора года Иран так и не предоставил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) объяснений наличия частиц урана на одном из незадекларированных объектов. Отсутствие этой информации от Тегерана вызывает обеспокоенность. Об этом на онлайн-заседании Совета управляющих МАГАТЭ 1 марта заявил генеральный директор международного агентства Рафаэль Гросси.

«Спустя 18 месяцев Иран так и не представил необходимого, полного и технически достоверного объяснения наличия этих частиц», — говорится в распространённом заявлении Гросси.

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«Из-за отсутствия технически достоверного объяснения от Ирана агентство глубоко обеспокоено тем, что незаявленный ядерный материал мог присутствовать на этой незаявленной площадке и что Иран по-прежнему не уведомляет о таком ядерном материале в соответствии с соглашением о гарантиях», — отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад у МАГАТЭ возникли вопросы к двум объектам, на которых могли содержаться незадекларированные Тегераном ядерные материалы. Агентство получило к ним доступ в сентябре 2020 года, но не заявляло по итогам инспекции об обнаруженном уране.

В феврале 2021 года об обнаружении МАГАТЭ следов урана на двух ядерных объектах в Иране Reuters со ссылкой на «несколько дипломатических источников». Уточнялось, что следы урана были найдены во время осенней инспекции МАГАТЭ. Отмечается, что следы урана найдены на двух объектах.

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