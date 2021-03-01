Москва, , 15:52 — REGNUM Западу следует поучиться примеру российско-китайских отношений, считает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России генерал-майор Сергей Липовой. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 1 марта, комментируя заявление пресс-службы министерства обороны Китая о том, что российско-китайские отношения в военной сфере носят особый характер и в корне отличаются от военных союзнических отношений между рядом стран.

«Военные отношения России и Китая и правда особые. Прежде всего, это выражается в том, что они не «дружат против кого-то», а сотрудничают в определенных направлениях. Россия и Китай относятся друг к другу с уважением и не стремятся диктовать какие-то свои условия. Пожалуй, это один из лучших примеров военных отношений двух соседних стран», — отметил Липовой.

По его словам, США недаром беспокоит это сотрудничество: «В случае конфликта им не справиться и с одной из стран, а если Россия и Китай выступят единым фронтом — от Штатов вообще не останется камня на камне, причем не только в случае войны. У того же Китая достаточно сил, чтобы нанести по экономике США серьезный удар. Поэтому Соединенные Штаты опасаются российско-китайского сотрудничества, и, в общем-то, правильно делают».

Эксперт считает, что для России союз с Китаем выгоден во всех отношениях: «Это дружественно настроенная страна с достаточно сильной экономикой, которая граничит напрямую с нами. У нас налажены прекрасные торговые отношения, взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах, не только в военной. Мы хорошие, добрые соседи, и Западу стоило бы поучиться у России и Китая тому, как на самом деле нужно выстраивать отношения с другими странами».