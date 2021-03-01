Брюссель, , 15:58 — REGNUM Сертификат о вакцинации от заболевания COVID-19 создаётся, чтобы обезопасить поездки в пределах Евросоюза. Об этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил 1 марта на пресс-конференции в Брюсселе.

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Мамер отметил, что в основу документа лягут медицинские показания, его создание займёт не менее трёх месяцев. Цель сертификата — способствовать безопасным поездкам в ЕС, и туристическим, и рабочим.

Мамер первым из официальных лиц в ЕС заявил о том, что сертификат о вакцинации нужен для обеспечения поездок. Ранее лидеры Евросоюза не говорили, как именно будет использоваться этот новый предложенный документ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции.

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