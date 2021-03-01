Чебоксары, , 15:50 — REGNUM В Чебоксарах провели проверку по факту получения травмы ребёнком. Он получил ранение при прыжке с забора, ограждающего территорию детской площадки, попав ногой в вентиляционное углубление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в январе 2021 года в Чебоксарах по улице Ярмарочная на крыше подземной автостоянки, где обустроена детская площадка. В ходе прокурорской проверки установлено, что детская зона ограждена забором, за которым есть покрытый поликарбонатным листом приямок (вентиляционное углубление).

«Ребёнок во время прогулки с матерью, перелезая с одной стороны забора на другую, спрыгнул и попал ногой в приямок, получив травму», — говорят в надзорном ведомстве.

По версии прокуратуры, ребёнок получил травму из-за ненадлежащей уборки снега, невнимательности матери и обустройства приямка в непредусмотренном проектом виде.

В адрес управляющей организации и застройщика прокуратурой внесены представления, на руководителя управляющей компании заведено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

Правоохранителями рассматривается вопрос о привлечении матери к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чебоксарах вынесен приговор по факту падения годовалой девочки в открытый канализационный колодец в микрорайоне Альгешево. Ребёнок получил кровоподтёки. В ходе судебных разбирательств уголовное дело в отношении сотрудника «Водоканала» было прекращено.

Подробнее: Дело о падении ребёнка в канализационный колодец в Чувашии прекращено