Москва, , 15:50 — REGNUM Центральный банк России с 1 марта начал прием заявок от студентов профильных вузов на прохождение стажировки. Заявки принимаются до 18 апреля, сообщается на сайте регулятора.

Студенты-стажёры будут участвовать в реальных проектах структурных подразделений ЦБ по гибкому графику работы от 20 часов в неделю.

Оплачиваемая стажировка начнется в сентябре 2021 года и продлится шесть месяцев. При успешном прохождении стажировки у студентов появится шанс получить работу в Банке России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Банк России начал приём заявок от студентов на стажировку с 17 февраля.

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