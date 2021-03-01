Киев, , 16:00 — REGNUM Сотрудников посольства Украины в Польше подозревают в попытке вывезти с Украины 16 кг золота и более 8 тыс. блоков сигарет. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Подозреваемых задержали 1 марта на пункте пропуска Ягодин в Волынской области.

В сообщении СБУ отмечается, что контрабанду перевозили под видом дипломатической почты с использованием официальных документов.

Ориентировочная стоимость изъятых сигарет составила более $53 тыс. Кроме того, у подозреваемых обнаружили $140 тыс., €67,2 тыс. и 11,6 тыс. польских злотых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что двое сотрудников, подозреваемые в перемещении контрабанды, больше не будут работать в посольстве. В отношении них начата служебная проверка.

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