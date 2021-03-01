Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Сообщение, будто поставки в Грузию вакцины от COVID-19 в рамках программы COVAX были сорваны из-за неготовности грузинской системы здравоохранения, не соответствует действительности. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Грузии, 1 марта выступила замглавы минздрава страны Тамар Габуния на брифинге.

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Ранее агентство «Интерпрессньюс» обнародовало ответ на запрос о причинах срыва поставок вакцины, произведённой американской компанией Pfizer.

«В заявлении, распространенном «Интерпрессньюс», недвусмысленно читается, что страна не выполнила требования COVAX, что является неверным. — сказала Габуния. — В письме, которое мы получили 22 февраля, причиной задержки получения вакцины указаны дополнительные условия, которые выдвинула компания Pfizer, и это не связано с готовностью Грузии получить вакцину».

Замглавы минздрава добавила, что в адрес COVAX был направлен запрос, в котором министерство запросило разъяснения по поводу обнародованного заявления.

Напомним, ранее в минздраве Грузии сообщили, что вакцинация в стране начнется во второй половине февраля. Потом эту дату перенесли на начало марта. Сегодня, 1 марта, Габуния заявила, что первая партия вакцины должна прибыть в страну в течение двух или трёх ближайших недель.

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